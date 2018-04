Catturata una biscia nel giardino poi liberata in aperta campagna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Questa mattina alle 11.30 i vigili del fuoco sono intervenuti in zona San Sabino per recuperare un rettile in un giardino privato. I vigili del fuoco hanno catturato il rettile, visionato dal personale dei Carabinieri Forestali, riferivano che era una biscia non pericolosa per l'uomo, di conseguenza la stessa veniva liberata in aperta campagna.