In caserma per denunciare un furto minaccia tutti: «Adesso sparatemi»

di Federica Serfilippi

OSIMO - Subisce un furto in casa e va in caserma per la denuncia. Davanti ai carabinieri rifiuta di declinare le sue generalità e, all’improvviso, dà in escandescenza. In un primo momento, tuona: «Se non mi ridate i miei soldi, esco fuori e distruggo quell’auto», di proprietà di un maresciallo. Poi, minaccia gli operatori e li sfida: «Su, sparatemi». Le ripetute occhiate rivolte alla fondina di un carabiniere fanno correre ai ripari il comando. Parte della sala d’aspetto viene evacuata per precauzione e scattano le manette.