Band giovanili, concerti e Notti Bianche: il Memorial Lanari torna dopo vent'anni. Tutti gli appuntamenti del cartellone estivo

OSIMO - In attesa che l’assessore alla cultura Mauro Pellegrini chiuda il cerchio e comunichi ufficialmente il cartellone degli eventi estivi di Osimo, sono già trapelate le prime indiscrezioni. Annunciato da tempo il ritorno dopo quasi vent’anni del torneo di calcio “Lanari” al Diana, per celebrare ad agosto il centenario dell’Osimana con alcune squadre Primavera di club di serie A (date per certe Roma e Inter): mancano solo le date precise.



Come ogni estate verrà riproposto il format dei Venerdì di Luglio, cinque mini notti bianche che animeranno il centro storico tra shopping serale sfruttando i saldi, mercatini, spettacoli itineranti, mostre e visite guidate. In questo senso nei primi tre Venerdì di Luglio sarà lanciata una nuova iniziativa nei giardini di piazza Nuova: il primo contest musicale per band della città di Osimo ribattezzato “Nova scena”. Il concorso metterà in palio un premio speciale dal valore di 500 euro per il gruppo musicale che si distinguerà maggiormente durante le tre serate di spettacolo previste l’1, 8 e 15 luglio.

Il premio da 500 euro consisterà in un buono da usare per i servizi messi a disposizione dal centro musicale Fabrizio De Andrè di San Biagio (videoclip, studio di registrazione, sala prove). «Un appuntamento, promosso dall’assessorato alla cultura del Comune, che punta a coinvolgere i giovani dando loro l’opportunità di mettersi in gioco» ha spiegato ieri Pugnaloni sui social. L’evento è aperto a tutti i gruppi che hanno almeno un componente residente ad Osimo. La richiesta di iscrizione al concorso per band andrà presentata entro il 12 giugno all’indirizzo loopliveclub@gmail.com. La musica sarà al centro dell’estate osimana anche grazie ad un Festival annunciato dal primo cittadino con tre concerti in piazza che vedranno protagonisti grandi nomi del panorama nazionale, sui quali però c’è ancora massimo riserbo, in attesa evidentemente di chiudere i contratti. In compenso è già certa un’altra novità. Quella dei Mercatini di Carla, con stand specializzati nell’artigianato artistico, nel collezionismo e nell’antiquariato che già fanno tappa a Recanati, Castelraimondo, Gubbio, Genga e Pioraco. Ad Osimo hanno già debuttato in piazza Boccolino la quarta domenica di aprile e di maggio. Verranno bissati per la quarta domenica di giugno e di settembre, mentre dal 19 luglio al 23 agosto gli stessi mercatini si sposteranno a piazza Nuova tutti i martedì, dalle 16 fino a mezzanotte. Nella stessa location ad agosto tornerà il classico “Calici sotto le Stelle” abbinando vini e costellazioni per la notte di San Lorenzo.

Ad attivarsi non è solo l’amministrazione comunale, ma anche i privati. Ad esempio il Caffè della Piazza di Iosilito ha annunciato che tutti i giovedì di giugno saranno organizzati aperitivi a buffet dalle 18 con musica live al motto “Tutti pazzi per la piazza”. Dopo la partenza di ieri con RickyEsse Dj, il programma prevede il 9 giugno Gin Malfi Night con Andry B Dj, il 16 giugno Chandon Garden Spritz Night con Francesco Niccoletti per festeggiare il compleanno di Iosilito, quindi il 23 giugno torna RickyEsse Dj e infine il 30 giugno Andry B Dj.

