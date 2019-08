Cartacce, piume di piccione e formiche: all'ospedale scatta la disinfestazione

di Giacomo Quattrini

OSIMO Cartacce a terra, polvere, molliche, piume di piccioni e perfino formiche. Così si presentava mercoledì sera la sala d’attesa del pronto soccorso dell’ospedale di Osimo. Le immagini sono state diffuse ieri con un video pubblicato nella pagina del gruppo Facebook Osimo Speakers’ corner con oltre un centinaio di commenti tra sdegno e scherno. In realtà alcuni hanno evidenziato che quel video era stato girato alle 23,30, a fine giornata e con l’impresa di pulizie che sarebbe passata poche ore dopo e togliere la sporcizia.A restare però inconsuete erano semmai le piume di piccione e le formiche trovate sotto le sedie lungo il corridoio all’angolo con l’ingresso del pronto soccorso. Ieri la direzione sanitaria dell’Inrca Osimo ha spiegato che la sporcizia a terra al termine di una giornata molto intensa, col pronto soccorso oberato di lavoro, non era poi così grave e semmai da addebitare all’inciviltà di chi attendeva in sala d’attesa, con la squadra di pulizie che nel doppio turno di prima mattina e pomeriggio avrebbe poi ripristinato la situazione.