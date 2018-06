Carrozzerie assediate i ladri riescono a scappare con le auto e gli attrezzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Tornano in azione i ladri delle autocarrozzerie e adesso anche di magazzini meccanici. Dopo i blitz dei mesi scorsi tra Osimo e Castelfidardo, la notte tra domenica e lunedì altri due colpi sono stati denunciati ai carabinieri della stazione osimana. Uno si è consumato a Campocavallo nell’autocarrozzeria A.R. di via Pancrazi e l’altro alla Ancona Rettifiche Srl lungo la statale Adriatica a Osimo Stazione. I malviventi hanno scavalcato la cancellata dell’autocarrozzeria di Silvano Re, hanno rotto una vetrata e sono entrati nel capannone dal quale hanno portato via un furgoncino Mercedes Vito 114 dci di un cliente. Poi avrebbero tentato di bissare sempre in zona ma senza riuscirci, lasciando il segno del loro passaggio con una recinzione tagliata. A Osimo Stazione, presumibilmente la stessa notte e la stessa banda, è stata rubata una Fiat Idea dalla Ancona Rettifiche, azienda della famiglia Rocchetti che si occupa di rettifiche ai motori. Qui i ladri però non si sono accontentati dell’auto, ma entrando dentro la sede aziendale sono riusciti a prendere e caricare poi sulla Fiat diversi utensili di officina, pezzi di ricambio e apparecchiature diagnostiche necessari ai meccanici. Sul doppio blitz e quello fallito a Campocavallo indagano i carabinieri che al momento non hanno ricevuto segnalazioni di furti avvenuti poi in altre zone usando proprio i mezzi rubati a Osimo lo scorso weekend.