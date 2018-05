Carambola con tre auto: â€‹una donna ferita e il traffico va in tilt

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO – Traffico in tilt a Osimo a causa di un incidente avvenuto all’incrocio del Conte Orsi, tra via Marco Polo e via Flaminia II. Lo scontro fra tre auto sulla provinciale che scende da Osimo in direzione San Sabino ha richiesto la chiusura per circa mezz’ora nella sua parte più a monte, vicino appunto alla rotatoria di via Marco Polo.Erano le 9,15 quando un furgoncino Ford Transit condotto da una donna di 32 anni, è entrato in collisione per cause in corso di accertamento con una Nissan Micra guidata da una signora di 72 anni. L’urto ha fatto carambolare la Micra contro una Lancia Ypsilon condotta da un’osimana di 57 anni. La conducente della Lancia Y è stata condotta al pronto soccorso di Osimo dalla locale Croce Rossa in codice giallo.