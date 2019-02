Carambola tra cinque auto: un uomo all'ospedale e traffico in tilt

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Spaventosa carambola questa mattina poco dopo le 8 in via Flaminia I a Osimo. Nell'incidente, vicino all'incrocio con via Sbrozzola, sono rimasti coinvolti cinque veicoli, con un uomo di 39 anni portato all'ospedale. Tutto sarebbe partito da un'auto che si è immessa sulla via, colpendone un'altra che poi, deviando, ha impattato contro quelle che procedeveano in senso opposto. Sul posto, oltre alla Croce Rossa, anche i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale. Lo schianto ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico della zona, con la strada che è rimasta chiusa per circa un'ora.