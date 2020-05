I cani a spasso litigano: choc per una padrona dopo il morso al braccio

OSIMO - Aggredita da un cane di grossa taglia mentre era a passeggio con il suo piccolo Jack Russel, ha chiesto l’intervento del 118. E’ accaduto l’altro ieri a San Biagio, nella nuova zona residenziale dietro la vecchia scuola elementare. Una donna sui 60 anni a passeggio con il suo Jack Russel maschio, si è imbattuta con un cane molossoide maschio di media grande taglia tenuto al guinzaglio da un ragazzino. I due cani hanno iniziato ad abbaiarsi contro, fino a quando il ragazzino non è riuscito più a trattenere il suo cane. Così il molossoide ha prima azzannato sul posteriore il Jack Russel e poi il braccio della sua proprietaria, che nella colluttazione è anche caduta a terra. Sono stati attimi terribili, ma per fortuna i genitori del ragazzino, abitando lungo la stessa via, si sono subito resi conto dell’accaduto e sono intervenuti dividendo i cani e prestando i primi soccorsi alla 60enne in stato di choc. La donna è stata poi trasferita al pronto soccorso di Osimo per delle ferite non gravi ad un braccio, mentre il suo Jack Russell è stato ricoverato una notte in clinica veterinaria ma pare già fortunatamente fuori pericolo.

