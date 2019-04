Campagna elettorale sul ring: il volantinaggio degenera in scazzotata

di Giacomo Quattrini

OSIMO - Botte e minacce in piazza Rosselli durante il volantinaggio di manifesti elettorali delle Liste civiche. È successo ieri alle 11 davanti alle Poste centrali nel pieno del mercato settimanale. Protagonisti un 41enne osimano e tre cittadini originari sud (due campani di 60 e 53 anni e un siciliano di 51) che stavano distribuendo come ogni giovedì i volantini con gli slogan delle civiche latiniane. Non è chiaro il movente del litigio, se per qualche parola di troppo uscita durante il volantinaggio.A lanciare l’allarme i passanti e gli ambulanti di piazza Rosselli. Nella zona era presente un agente della municipale di Osimo che è intervenuto per primo cercando di placare gli animi e bloccare l’osimano e il campano di 53 anni che si stavano picchiando