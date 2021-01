Cade dall'albero durante il giardinaggio dal vicino: l'ex consigliere comunale muore all'ospedale

OSIMO - Cade dall’albero e muore poco dopo in ospedale per il violentissimo trauma cranico riportato. Se ne è andato così all’improvviso, per un incidente mentre faceva giardinaggio a casa di un vicino, l’ex consigliere comunale Albano Pirani, 80 anni, anima storica della Democrazia Cristiana di Osimo.

Questa mattina si è prestato a potare un albero a casa di un amico. Per motivi che sono al vaglio dei carabinieri della stazione di Osimo, forse per un malore o per una perdita di equilibrio, Albano è caduto a terra battendo violentemente la testa e perdendo i sensi. I soccorritori hanno poi chiesto l’intervento dell’eliambulanza che è atterrata nella zona accanto al campo sportivo. L’anziano passatempese è stato portato dunque all’ospedale regionale di Torrette dove però è morto poco dopo per i traumi riportati nella caduta.

