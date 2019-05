A caccia di appartamenti da svaligiare: identificata una coppia di Rom

di Stefano Rispoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - I delinquenti non vanno mai in ferie, nemmeno il 1° maggio. Anzi, la festa del lavoro per loro si trasforma in una opportunità di guadagno. Ne sanno qualcosa i due rom fermati dai carabinieri mentre si aggiravano per le vie del centro a bordo di una Volkswagen Golf grigia, ultimo modello. Al volante c’era un quarantenne conosciuto dalle forze dell’ordine per una sfilza di precedenti. Accanto a lui, una donna più giovane.