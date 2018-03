Bomba trovata nell'area di un'impresa: intervengono subito gli artificieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Una bomba, residuato bellico della seconda guerra mondiale, è stata ritrovata questa mattina in via Spinsanti, tra le frazioni di Villa e Casenuove, nell'area di un'imprea edile. L'ordigno, da un primo esame, non è pericoloso al punto da richiedere l'evacuazione di residenti, ma è stato chiesto comunque l'intervento degli artificieri.