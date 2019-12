Blitz al negozio del centro commerciale: la Finanza sequestra 1.500 giocattoli potenzialmente pericolosi

OSIMO - Blitz dei finanzieri della Tenenza della Guardia di Finanza di Osimo che hanno sequestrato 1.500 giocattoli per bambini di varie età, tra cui bambole e giochi di vario genere. Erano contenuti in 333 confezioni e posti in vendita al pubblico in violazione della normativa sulla sicurezza e quindi potenzialmente pericolosi.

LEGGI ANCHE:

Tre container cinesi pieni di abiti e zainetti contraffatti e pericolosi

Macerata, giocattoli e articoli da cucina potenzialmente pericolosi: la Finanza ne sequestra 35mila

In un punto vendita di Osimo, situato all'interno di un centro commerciale, tra le merci esposte sono stati trovati prodotti privi delle obbligatorie informazioni e delle avvertenze in lingua italiana. La merce è stata sottoposta a sequestro amministrativo e messa a disposizione della Camera di Commercio di Ancona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA