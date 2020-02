In bilico 2 supermercati: tremano 73 dipendenti: Fornaci e Coccinella, il futuro rimane un'incognita

OSIMO - Che fine faranno i due supermercati osimani del gruppo Auchan passato a Conad? È la domanda che si pongono clienti e soprattutto dipendenti dei punti vendita delle Fornaci e del parco commerciale La Coccinella, che sono rispettivamente 33 e 40. Dopo l’apertura del Conad di via Musone ad Acquaviva, la trasformazione degli ormai ex supermercati Auchan-Sma proseguirà con quello delle Fornaci a Osimo.

Lo storico punto vendita di via Vecchia Fornace verrà chiuso l’11 aprile per ristrutturazione e cambio marchio. Poi dal 9 maggio inaugurazione con la nuova insegna Conad. Il centro commerciale delle Fornaci è di proprietà della catena di supermercati che l’ha acquisito dall’ex Sma e negli ultimi mesi molti dei piccoli negozi che si trovano nella galleria del Simply hanno chiuso o si sono trasferiti. I rumors per questo danno per probabile l’ampliamento degli spazi del supermercato come era fino a un decennio fa, togliendo alcuni dei negozi all’entrata, ma la notizia per ora non trova conferme. L’unica certezza è che non verrà chiuso ma da maggio si trasformerà in Conad. Ancora più incertezza sul punto vendita al parco commerciale La Coccinella.

Qui il grande supermercato ex Sma sarebbe in aperta concorrenza con il nuovo Conad aperto all’ex consorzio agrario e oltretutto lo stabile non è di proprietà ma gestito dal curatore fallimentare della Cosmo, l’ex Migliarini che fece il parco commerciale di via Molino Basso. Conad per questi motivi non sembra intenzionato ad investirci, considerando anche la crisi della zona con diversi piccoli negozi del parco commerciale rimasti vuoti. Si temeva addirittura una chiusura dell’Iper Simply ma a quanto pare ci sarebbe una trattativa già avviata con il Gruppo Gabrielli per aprirci un supermercato Oasi, assorbendo parte dei 40 dipendenti ex Sma con l’intento di rilanciare la Coccinella. Intanto il presidente del consiglio regionale Antonio Mastrovincenzo ha convocato per giovedì un tavolo di confronto con azienda e sindacati sui risvolti occupazionali che ha questo passaggio da Auchan Sma a Conad.

In 73 tra Baraccola e Offagna dovrebbero uscire volontariamente ma a rischio ci sono anche i dipendenti dell’indotto tra depositi e trasporti. I Verdi ad esempio vedono con cautela la nota di Conad che chiarisce come le lettere di mobilità siano state inviate ai 73 lavoratori per consentire le uscite volontarie e incentivate, e che quindi non ci saranno licenziamenti nel 2020: «Non vorremmo -dicono - che il problema fosse solo rimandato, come in molte esperienze analoghe a livello nazionale. Occorrono risposte veloci e in grado di garantire certezze». L’ex sindaco di Osimo Simoncini, che inaugurò tra l’altro l’Iper Simply alla Coccinella, è stato il primo firmatario dell’ordine del giorno approvato dal consiglio comunale nei mesi scorsi e torna ad insistere: «È ora di una seria mobilitazione cittadina che coinvolga tutte le parti politiche e sociali per aiutare questi dipendenti e più in generale per individuare strategie di ripresa per favorire il lavoro».

Per questo giovedì sarà allestito in piazza un banchetto delle Liste civiche per raccogliere firme e mostrare «sostegno alle imprese e ai lavoratori ex Sma Auchan che vedono a rischio il loro posto di lavoro».

