Ha una bici rubata ed i vestiti usati ​per un colpo in farmacia: denunciato

OSIMO – Pizzicato con una bicicletta rubata Porto Recanati e con i vestiti utilizzati per un furto in una famacia di Sirolo: pregiudicato di nuovo nei guai.I carabinieri di Osimo hanno sottoposto a perquisizione personale e domiciliare un pregiudicato 29enne, durante la quale è stato trovato in possesso di una bicicletta rubata nella serata del 26 gennaio a Porto Recanati, e di abbigliamento utilizzato nel tentativo di furto ad una farmacia di Sirolo. La refurtiva, riconosciuta, è stata restituita al legittimo proprietario. L’indagato è stato denunciato per furto aggravato e ricettazione.