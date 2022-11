OSIMO «Noi ci crediamo, ora è la Regione che deve decidere se fare proprie le linee guida nazionali, che consentono a scuole che sforano del 20% il limite dei mille iscritti la possibilità di istituire nuovi indirizzi». Il sindaco Pugnaloni, che sul liceo sportivo da avviare al Corridoni Campana ci aveva messo la faccia, anche in qualità di consigliere provinciale, rischia di uscire scottato dalla decisione della stessa Provincia di rinviare di un anno la decisione sulla richiesta avanzata dall’Istituto di Osimo.

APPROFONDIMENTI LA SCOMPARSA Mondo della scuola in lutto ad Ancona, addio alla prof Anna Carlini

La decisione

In una delibera, resa pubblica dall’ex sindaco e attuale presidente del consiglio regionale Dino Latini, la Provincia ha spiegato di non bocciare nè accettare la richiesta, rinviando la decisione per valutare se nel frattempo si materializzano alcune condizioni. Una è la richiesta di iscrizioni al liceo sportivo, visto che in zona ce ne sono già due, a Falconara e Jesi. L’altra, sulla quale punta tutto il sindaco e consigliere provinciale Pugnaloni, riguarda le linee guida nazionali che possono essere fatte proprie dall’Ufficio scolastico regionale nella prossima pianificazione, ormai l’anno prossimo. In sostanza la normativa regionale consente nelle Marche l’avvio di nuovi corsi solo nelle scuole più in difficoltà, sotto i mille iscritti, quota superata dal Corridoni Campana. Qui però entra in gioco la legislazione nazionale che offre un margine del 20% oltre quella soglia. «Sotto i 1.200 iscritti si potrebbe avviare il nuovo indirizzo al Corridoni Campana che ha 1.143 studenti, ma dipende dalla Regione, se si adegua alle linee guida nazionali sulla pianificazione scolastica» dice Pugnaloni. Che poi ricorda: «Con la nostra amministrazione comunale siamo riusciti a portare al Corridoni Campana prima il liceo linguistico e l’anno scorso quello di scienze umane, tornando a far superare la soglia dei mille studenti, ora insisteremo anche per il liceo sportivo in base alle interpretazioni possibili della legge e alle volontà politiche conseguenti». Dalle opposizioni però vanno all’attacco. Il consigliere di Progetto Osimo Futura, Achille Ginnetti dice: «La possibilità del liceo sportivo aveva suscitato l’interesse di molte famiglie, purtroppo ora rischia di andare tutto a monte, il sindaco e consigliere provinciale fa dichiarazioni senza avere completa conoscenza degli aspetti normativi dell’argomento di cui parla. Serviva più organizzazione e più attenzione alle pianificazioni sovracomunali».

L’affondo

Alberto Alessandrini consigliere della Lega evidenzia che «la Provincia a guida Pd non risponde alle esigenze che un territorio con amministrazione Pd porta avanti, eppure il presidente Carnevali era stato eletto col voto determinante dei consiglieri comunali di Osimo. Quando da una scuola emerge una richiesta simile è perché c’è concreta richiesta e non riuscire a interpretare questo fatto, con studenti che continueranno ad andare fuori, è l’aspetto più amaro e che fa riflettere». Per Michela Staffolani segretaria di FdI «è un peccato non attivare il liceo sportivo a Osimo seppur il Corridoni Campana ha una offerta formativa già vasta. Un plauso ai genitori che si sono impegnati con la petizione, spero che questa opportunità si possa concretizzare, lo sport è un settore sul quale investire».