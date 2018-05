Usava smartphone rubato lo scorso settembre 2017 Ragazzo di 20 anni nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Ieri sera i militari della locale Stazione, in collaborazione con i Carabinieri della Stazione di Bologna-Bertalia, a conclusione di indagini procedevano a denunciare in stato di libertà un giovane di 20 anni del Bangladesh attualmente dimorante a Bologna presso un centro di accoglienza, celibe, nullafacente, incensurato. A suo carico sono stati raccolti gravi e precisi indizi di colpevolezza in ordine al possesso e l’utilizzo di uno smartphone del valore di circa 500 euro di provenienza furtiva e denunciato rubato il 20 settembre 2017 presso la stazione di Osimo da un 55enne osimano.La refurtiva è stata recuperata a seguito di perquisizione eseguita dai militari della Stazione di Bologna-Bertalia su indicazione dei militari osimani, e dunque sequestrata e custodita dai carabinieri bolognesi in attesa dell’emissione del decreto di restituzione da parte della Procura di Ancona, in favore del legittimo proprietario.