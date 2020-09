Assunzioni in Comune entro Natale, bando mobilità per 17 posti: 6 saranno per agenti della polizia locale

OSIMO - Diciassette nuovi arrivi in Comune entro Natale. L’assessore al personale Michela Glorio ha annunciato l’avviso di mobilità per 17 posizioni a tempo pieno e indeterminato. «Serviranno per rinforzare alcuni uffici che hanno carenze croniche di personale o per sostituzioni dopo pensionamenti o partenze per mobilità» ha spiegato ieri Glorio. Dei 17 nuovi dipendenti, sei saranno agenti di polizia locale, che dunque riporteranno l’organico del comando di via Molino Mensa su numeri più congrui dopo i 12 pensionamenti degli ultimi tre anni. Una vera rivoluzione, con un nuovo comandante entrato in servizio quest’anno, Daniele Buscarini, e tre funzionari.





Il risultato

«Nel corso del 2021 - spiega l’assessore alla polizia locale Federica Gatto - arriveremo a 30 agenti, è un risultato importate considerando i quattro pensionamenti tra 2020 e 2021». Rispetto alla media prevista per legge di un agente ogni mille abitanti, che richiederebbe per Osimo 34 unità, il comando di polizia locale resterebbe sotto organico, ma in crescita rispetto ai 25-26 dell’anno scorso. Oltre ai sei nuovi agenti, il Comune conta di inserire due istruttori tecnici che serviranno a rinforzare l’organico del Dipartimento del territorio e i settori lavori pubblici e ambiente. Sono poi attesi ben nove istruttori amministrativi, «di cui uno - riferisce l’assessore Glorio - riservato al Dipartimento del territorio e gli altri otto da inserire in tutti i dipartimenti del Comune poiché carenti di personale amministrativo». Andranno nel settore Affari generali, nel Dipartimento del territorio (Suap-Suep e ufficio tecnico) e un economo nel Dipartimento finanze. «Tutti i settori - commenta Glorio - ne beneficeranno, incrementando la pianta organica che conta 99 dipendenti comunali dopo che, dal 2017, abbiamo avuto 19 pensionamenti». Il bando per portare a Osimo personale da altri enti pubblici scadrà il 1°ottobre. Nel caso la commissione tecnica del Comune non ritenesse idonee le domande o fossero insufficienti, potrà aprire un bando di selezione pubblica.



