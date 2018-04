Truffa dello specchietto La banda usa un'Audi scura e una Polo bianca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Con un colpo ben assestato urtano lo specchietto dell’automobilista malcapitato, poi lo inseguono, lo costringono a fermarsi e gli consigliano di sganciare qualche decina o centinaia di euro per riparare il danno ed evitare guai peggiori. Spuntano come funghi i furbetti dello specchietto, a cui da ieri mattina i carabinieri danno la caccia tra la zona industriale fra Ancona e Osimo, Agugliano e Polverigi.Numerose le telefonate pervenute al 112 da parte di sfortunati automobilisti che segnalavano la presenza di due vetture sospette con coppie di stranieri a bordo intenti a compiere raggiri nei parcheggi di supermercati e centri commerciali. Si cercano una Volkswagen Polo bianca e un’Audi scura, guidate entrambe da giovani ragazzi con una donna seduta al loro fianco, pronta ad entrare in azione dopo i finti incidenti e a urlare, agitata: «Adesso deve pagarci i danni».