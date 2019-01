Banda delle Citroen scatenata: ​tre auto rubate nell'arco di una notte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - La foto di una C3 beige, con tetto bianco. E un messaggio: «Rubata, chi la vedesse mi contatti immediatamente». È l’appello social di una donna derubata dell’auto parcheggiata sotto casa, in via De Nicola. I ladri d’auto sono scatenati. Infatti martedì notte all’Aspio, in via Edison, la strada dei fronte, ne hanno rubate altre due, della stessa marca: un’altra C3 e una C2. Dunque attenzione alla banda delle Citroen, che ha infilato tre colpi in una notte