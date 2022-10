Osimo, il bimbo ha fretta di nascere: fiocco azzurro in ambulanza. mamma e piccolo stanno bene

OSIMO - Fiocco azzurro nell’automedica in servizio al Potes dell’ospedale di Osimo. Il fatto è accaduto questa mattina in un appartamento a ridosso del centro storico di Osimo. Ad allertare il 112 sono stati alcuni familiari della donna una signora di origini straniere di circa 35 anni.

Quando il personale del 118 è arrivato sul posto la signora accusa dei dolori al basso ventre quanto è bastato per caricarla in ambulanza ed iniziare il trasporto in direzione del pronto soccorso ginecologico che si trova all’ospedale pediatrico Salesi di Ancona. Un trasporto che in realtà si è interrotto dopo qualche chilometro in quanto nei pressi di via Tonnini la signora ha dato alla luce un maschietto. Un parto avvenuto in ambulanza senza alcun tipo di problema grazie alla preparazione del personale medico e infermieristico del 118. Le condizioni di salute della signora e del neonato sono buone.