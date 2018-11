I baby vandali ripuliscono i luoghi sfregiati e chiedono scusa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Sei ragazzini con alcuni genitori e il direttore del restyling inaugurato appena un mese fa sono stati ieri nel sito archeologico di Fonte Magna per ripulirlo dagli sfregi compiuti la notte tra il 27 e 28 ottobre. Il sindaco il giorno dopo l’atto vandalico nella fonte romana aveva annunciato che i baby vandali si erano presentati da lui con i genitori per chiedere scusa e proporsi di ripulire gli sfregi.Segni volgari e fallaci ma anche svastiche sulle nuove panchine in marmo, sui pannelli didattici e gli alberi secolari, opera di una decina di 15enni tutti di buona famiglia e residenti a Osimo. Una bravata rispetto alla quale hanno voluto riscattarsi ripulendo il danno. Dopo un primo intervento svolto dai tecnici Astea per sistemare ad esempio le panchine in travertino, che richiedevano mani esperte, ieri pomeriggio sei ragazzini sono stati accompagnati dai genitori a Fonte Magna per completare la ripulitura.