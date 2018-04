Si azzuffano vicino al Comune volano cazzotti tra la gente attacchino finisce in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Una scazzottata in pieno giorno, vicino al Municipio. Protagonisti un attacchino e un dipendente di una ditta di onoranze funebri di Osimo. Non è chiaro il movente dell’aggressione che ha avuto anche dei testimoni oculari, con tanto di racconto della vicenda sui social, ma di certo l’attacchino, che presta lavoro per Astea Servizi, è finito all’ospedale con diverse contusioni e politraumi. Soccorso dalla Croce rossa di Osimo non è comunque in gravi condizioni: ne avrà per qualche giorno. L’episodio è avvenuto sabato scorso prima dell’ora di pranzo in piazza del Comune. Il dipendente delle onoranze funebri ha colpito con un pugno l’attacchino e poi, non contento, una volta steso a terra gli ha rifilato due calci. L’aggressione alla vigilia di Pasqua non è passata inosservata, considerando la zona centrale e l’orario, così sono stati allertati subito gli agenti del commissariato di polizia che hanno fermato i due e ora stanno indagando per capire chi ha colpito per prima, se ci sono testimonianze e quali sarebbero le motivazioni della scazzottata. A quanto pare le telecamere della videosorveglianza pubblica del Comune hanno immortalato tutto, rendendo più chiara la dinamica, e la cosa potrebbe consentire alla polizia di Osimo di fare denuncia per lesioni personali a carico del dipendente delle onoranze funebri.