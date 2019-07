«Se ti avvicini ti pugnalo»: il ladro in fuga incastrato dalle telecamere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO – E’ stato individuato grazie alle telecamere il marocchino che dieci giorni fa,il noto organizzatore di eventi. I carabinieri della stazione di Osimo, nel corso di controlli mirati lungo le arterie principali della Valmusone, hanno denunciato a piede libero un cittadino marocchino di 36 anni in quanto ritenuto responsabile del reato di rapina impropria. Il ragazzo lo scorso 4 luglio, dopo aver infranto il vetro del finestrino, si era introdotto nella Volkswagen Tiguan di Giuliodori parcheggiata in via Cagiata. Dalla vettura il 36enne nordafricano aveva asportato il marsupio contenente alcuni effetti personali ed un telefono cellulare. Nella circostanza però Giuliodori, rientrando dalla corsetta lungo la pista ciclopedonale, notò l’uomo dentro la sua vettura e gli si avvicinò urlandogli contro, sfiorando anche una colluttazione. Il marocchino nella fuga gettò a terra cellulare e marsupio per far desistere Giuliodori, che nella rincorsa venne anche minacciato dal ladro: "Se ti avvicini ti pugnalo" .