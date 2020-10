Auto sbanda e si ribalta in via Flaminia: due donne ferite portate all'ospedale di Torrette

OSIMO - I vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio alle ore 16,45 a Osimo in via Flaminia Prima per un incidente stradale. Per cause in corso di accertamento un'autovettura ha sbandato e si è rovesciata su un lato della carreggiata. La Squadra di Osimo intervenuta con un'autobotte ed un mezzo 4x4 ha collaborato con i sanitari del 118 per estrarre i feriti, i quali successivamente, dopo aver ricevuto le prime cure, sono stati trasportati all'ospedale regionale di Torrette. I vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza la zona dell'intervento. Sul posto anche la Polizia Locale.



Una Fiat Panda condotta da C. V. torinese donna classe '56 e con a bordo D.M. F. catanese, donna classe '32, nel percorrere via Flaminia I con direzione di marcia Osimo Stazione-Osimo Centro ha perso il controllo e dopo aver urtato contro la scarpata si è ribaltata ed è ritornata sulla strada appoggiata su un fianco. Le due occupanti sono state estratte dalle lamiere dai VV. FF. e consegnate alle cure di Automedica e Croce Rossa che le hanno trasportate a Torrette con dei seri traumi ma non in pericolo di vita. La via è rimasta chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso ed è poi stata riaperta a senso unico alternato durante i rilievi.

