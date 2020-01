L'auto prende fuoco vicino alle pompe, paura al distributore di benzina

OSIMO - Paura, ma per fortuna nessuna grave conseguenza, per un'auto andata improvvisamente a fuoco nel piazzale di un distributore.

LEGGI ANCHE:

In garage ha tre etti marijuana da spacciare nelle scuole: studente 21enne arrestato

Ancona, allarme per un uomo sul balcone, ma è il compagno di una prostituta che non vuole "disturbare" i clienti

E' successo poco le 15 a San Biaggio di Osimo, dove l'auto ha preso improvvisamente fuoco nel piazzale di un distributore, a pochi metri dalle pompe di benzina. Immediato l'intervento da parte dei Vigili del fuoco di Osimo che, utilizzando due autobotti, hanno spento l'incendio e messo in sicurezza il mezzo. Per fortuna non ci sono state conseguenze per le persone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA