Attraversa sulle strisce pedonali, investita una donna di 44 anni: tanta paura

OSIMO - Traffico in tilt ieri mattina verso le 8 in centro città a causa di un investimento. Una 44enne albanese residente a Osimo stava attraversando sulle strisce pedonali di via Colombo tra il maxiparcheggio e la rotatoria del Crocifisso. Ad investirla un uomo sui 50 anni al volante di una Opel Corsa che saliva via Colombo in direzione Ancona e che per cause in corso di accertamento non è riuscito ad evitare il pedone. Per fortuna su via Colombo a quell’ora di punta si transita a velocità moderata e l’impatto non è stato dunque violento.

La 44enne è rimasta comunque ferita per l’urto, riportando diversi politraumi e lamentando in particolare dolori a braccio e gamba destra. I militi della Croce Rossa l’hanno trovata a terra ma sempre lucida e in condizioni non gravi. Per questo è stato sufficiente trasferirla al pronto soccorso cittadino e non a quello di Torrette. A svolgere i rilievi del caso una pattuglia dei carabinieri di Osimo che dovranno accertare la dinamica mentre gli agenti della polizia locale hanno bloccato il transito per circa mezz’ora, il tempo necessario ai soccorsi e a mettere in sicurezza il luogo dell’incidente. In quella mezz’ora, fino alle 8,30 circa, il traffico cittadino è andato letteralmente in tilt. L’incrocio del Crocifisso è infatti uno snodo viario fondamentale sia per chi si dirigente in centro sia per chi prosegue verso Ancona transitando sulla già trafficatissime via Colombo e via Marco Polo.

