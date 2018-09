Attraversa in mezzo alle auto incolonnate: travolto sulle strisce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Torna l’incubo dei pedoni investiti nelle arterie principali che tagliano la città: via Marco Polo e via Colombo. Questa volta in via Marco Polo tra l’incrocio con via Olimpia e quello con via Vecchia Fornace, vicino alla fermata dei bus. Oggi verso le 8,50 un 53enneresidente a Castelfidardo, mentre transitava in direzione Ancona a bordo di una Fiat 600 ha colpito una marocchina di 46 anni, residente a Montefano, che stava attraversando sulle strisce pedonali tra le due fermate dell’autobus.Dalle prime ricostruzioni la donna è passata tra le auto incolonnate per il traffico intenso quando la Fiat 600 l’ha colpita. Caduta a terra la donna non ha riportato conseguenze gravi. Sul posto a soccorrerla un’ambulanza della Croce Rossa di Osimo che stava transitando per un altro servizio di 118. Dopo essersi accertati delle condizioni, i militi hanno atteso l’arrivo dell’automedica di Osimo, che l’ha poi trasportata in codice giallo al pronto soccorso cittadino.