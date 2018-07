Assalto nella villa, cassaforte smurata: rubati gioielli denaro e un diamante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Smurano la cassaforte e in segno di spregio orinano nei cassetti dell’abitazione svaligiata. Furto choc in via Mia Martini, a San Biagio. Due le villette visitate dai ladri svergognati. In una il colpo è stato solo tentato: sono entrati, forzando gli infissi di una finestra, ma se ne sono andati a mani vuote perché non hanno trovato nulla di prezioso da rubare. Nell’altra, invece, hanno portato via direttamente la cassaforte, scardinandola dalla parete della camera da letto, dopo aver preso a picconate il muro. Malviventi violenti e pure sfacciati perché, prima di andarsene, hanno lasciato un “ricordino” davvero poco elegante, imbrattando di pipì gli indumenti intimi della proprietaria dell’abitazione.E’ stato il marito quarantenne a compiere l’amara scoperta, mercoledì all’ora di pranzo. Era uscito insieme alla compagna attorno alle 9. Tornato poco prima delle 14, si è trovato di fronte a una scena agghiacciante: tutta casa era stata messa a soqquadro. In camera da letto sembrava essere passato un uragano. Calcinacci ovunque, polvere, armadi e comodini rovesciati. E un grosso foro, del diametro di un metro, sulla parete. La cassaforte era sparita.I ladri se ne sono appropriati con violenza inaudita, per poi aprirla in un secondo momento, con tutta calma, in un luogo sicuro. Avrebbero usato dei picconi o comunque delle potenti mazze per smurarla, provocando danni strutturali consistenti. Dentro c’era un tesoretto di svariate migliaia di euro: collanine d’oro, orologi, perle, un piccolo diamante, ma anche i ricordi di una vita, dal valore più affettivo che economico. C’era pure un centinaio di euro in contanti. I ladri erano interessati soltanto a soldi e gioielli. Tutto il resto è rimasto al suo posto, inclusi tablet, carte di credito e un libretto degli assegni.Hanno rovistato dappertutto, evidentemente avevano studiato le abitudini dei proprietari e sapevano che si sarebbero assentati per alcune ore. Sono riusciti a entrare forzando una finestra con apertura a vasistas, al pianterreno, che era stata lasciata socchiusa per far circolare un po’ d’aria in casa. Quindi sono andati dritti in camera da letto a caccia della cassaforte. Nessuno dei vicini si è accorto di nulla: i rumori, infatti, sarebbero stati attutiti dal cantiere di una villetta in costruzione lì accanto. Poi si sono spostati nella villetta a fianco, dove vive una famigliola che si è trasferita in zona un mese fa. I ladri però non hanno trovato nulla di interessante: hanno seminato solo danni, spaccando la finestra da cui si erano entrati.