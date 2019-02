Lo aspettano per ritirare la merce: trovato morto nel suo camion a 60 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Lo aspettavano a Brescia, ma non è ami arrivato: camionista osimano di 60 anni trovato morto dentro il suo mezzo.L'allarme è partito ieri quando non si è presentato alla ditta che lo aspettava per la consegna. Inutili le chiamate sul cellulare: nessuna risposta. Ma è proprio grazie alle celle agganciate dal dispositivo che la Polizia stradale lo ha trovato, in un parcheggio vicino all'uscita Rimini Nord dell'autostrada A14. L'uomo era al posto di guida, fulminato da un malore. Per aprire la cabina è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.