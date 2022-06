Ventilatori e piscine per gli asili-forno a Osimo, ma l'opposizione attacca: «Non bastano, bimbi ammassati»

OSIMO - Troppo caldo anche per i bambini. Ventilatori, piscine e deumidificatori acquistati d’emergenza dopo le richieste di alcune famiglie alla Asso per rinfrescare gli ambienti e dare refrigerio ai bimbi dei quattro asili nido pubblici di Osimo. Dopo un confronto con il Comune che ne è socio unico, l’azienda speciale ha avviato misure annunciate dal sindaco Pugnaloni.

«Voglio rassicurare –dice- i genitori dei nidi riguardo il forte caldo per cui hanno chiesto un intervento. Abbiamo avviato diversi provvedimenti». E li elenca. All’asilo Peter Pan di San Sabino, dove ci sono 38 iscritti, sono stati acquistati due ventilatori ed installata una nuova vela esterna per creare ombra e permessa la piscina. All’Oasi dei Bimbi di via Martiri della Libertà in zona Sacra Famiglia, che ha 42 iscritti, è stata acquistata una piscina ed ordinata una vela ombreggiante da mettere i prossimi giorni, mentre i ventilatori erano già stati forniti nel 2021.

Gli interventi

Per il nido più grande con i suoi 54 iscritti, il Collefiorito di via Tonnini, sempre alla Sacra Famiglia, sono stati acquistati due ventilatori. All’Arca dei bimbi a San Biagio, dove gli iscritti sono 48, ne sono stati forniti tre. «La Asso –commenta il sindaco- si sta spendendo dopo le segnalazioni giunte. Nei prossimi giorni a disposizione due deumidificatori e ne acquisteremo un terzo». Dalla Asso il neo vicedirettore Mauro Basso fa sapere che «quest’anno l’ondata di calore è eccezionale e abbiamo avviato un investimento non previsto per venire incontro ai bimbi». E aggiunge: «Stiamo valutando con la dietista se cambiare o aggiungere una merenda, con un menù refrigerante che dia sollievo ai bimbi». Il consigliere comunale delle Liste civiche Stefano Simoncini, pubblicando una foto dove si vede una piscinetta invasa dai bambini, commenta critico: «Questa sarebbe la tanto decantata piscina fornita dall’amministrazione comunale all’asilo Oasi dei bimbi tutti accalcati e appiccicati dentro l’esigua vaschetta?».

Botta e risposta

Pugnaloni commentando il post di Simoncini spiega che gli educatori avrebbero il compito di refrigerare i bimbi a gruppi di 7 senza accalcarli, e che nei prossimi giorni saranno acquistate nuove piscinette. Poi rivendica: «Non siamo rimasti inermi di fronte all’emergenza, stiamo facendo il possibile, non potevamo comprare una piscina di 10 metri quadri per bimbi piccoli». Per Michela Staffolani di Fratelli d’Italia «la risposta di Asso è ridicola, appena un paio di ventilatori per struttura, una vela esterna che in alcuni casi deve essere ancora istallata e delle piscine che fanno ridere. La Asso si occupa di un settore troppo delicato per essere gestita in maniera così sommaria». A differenza delle scuole materne che terminano domani, i bambini iscritti ai nido proseguiranno fino al 31 luglio. Urgono soluzioni. Una mamma di una iscritta all’Oasi dei Bimbi sui social: «Un ventilatore per una struttura aperta dalle 7,30 alle 18 è nulla. Fa molto caldo, ci sono video di bambini in condizioni disumane».

© RIPRODUZIONE RISERVATA