Arriva la Tirreno-Adriatico corsa a rattoppare l’asfalto Domenica il grande evento

OSIMO - Con l’arrivo, domenica, della Tirreno Adriatico in Valmusone i sindaci sono dovuti correre ai ripari sistemando in fretta e furia le strade rovinate dalla grande nevicata della scorsa settimana. In particolare Osimo e Castelfidardo hanno riparato (o stanno finendo in queste ore) alcune buche che erano diventate crateri e mettevano a serio rischio i corridori della corsa dei Due Mari.La festa per il ritorno del grande evento ciclistico, con la tappa Castelraimondo-Filottrano dedicata a Michele Scarponi, ha richiesto un lavoro straordinario ai comuni della Valmusone che verranno toccati, ovvero Numana, Castelfidardo e Osimo dove, nell’ordine, sfileranno i ciclisti, domenica nel primo pomeriggio. La tappa prevede che la carovana salga dalla statale 16 entrando a Porto Recanati fino a Marcelli per poi immettersi lungo la provinciale che riporta all’Adriatica all’altezza della Caltec. Da qui il gruppo girerà a sinistra in direzione sud fino all’incrocio per Castelfidardo vicino a Effetto Luce. Da Acquaviva si prenderà la bretella in direzione della rotatoria di Campanari e poi quella nuova per arrivare in via Alighieri, salendo a Castelfidardo fino alla rotatoria della Figuretta.Nella città della fisarmonica la carovana arriverà, quindi, in via IV Novembre per dirigersi a Sant’Agostino e riscendere alla rotatoria Querciabella per giungere alla provinciale che attraversa Cerretano. Dalla rotonda della Fisarmonica si girerà a destra in direzione Campocavallo da dove si salirà in via Cagiata, fino al bivio dei vigili del fuoco in via Flaminia II, dal quale dirigendosi verso Osimo si toccherà prima la rotatoria del Conte Orsi e poi quella del Crocifisso. Il gruppo a quel punto entrerà in centro storico salendo per via Battisti e i Tre Archi e quindi transitando per corso Mazzini e, passando davanti al Comune, scenderà in via Cialdini sotto piazza Nuova.Poi dal Borgo, attraversando via Ungheria, la carovana arriverà all’ex consorzio per scendere in direzione Padiglione, dal quale infine girerà a destra verso Casenuove e quindi Filottrano. Tante insomma le strade toccate e ripristinate dopo le buche provocate da maltempo e spazzaneve. A Castelfidardo il sindaco Ascani ha fatto sistemare d’urgenza via Alighieri salendo dalla rotatoria, nella sua parte iniziale. A Osimo invece il sindaco Pugnaloni ha dovuto rimettere mano a molti più tratti stradali, alcuni dove transitano i corridori come via di Jesi e via Cialdini.