Arriva il Giro, scatta la task force: attesi 10mila sportivi in centro

OSIMO - Oltre 1.500 posteggi tra i park della città e quello di Osimo Stazione collegati al Tiramisù con le navette, 110 volontari coinvolti, circa 40 vigili urbani tra quelli di Osimo e le pattuglie in prestito da Castelfidardo, Camerano, Loreto e Recanati, più gli agenti del commissariato di polizia con rinforzi dalla Questura, i carabinieri e i finanzieri di Osimo, tre squadre di pompieri, sei ambulanze lungo il percorso di gara su territorio osimano e una Potes aggiuntiva in piazza. Sarà imponente la macchina organizzativa domani e giovedì per il Giro d’Italia.