Il truffatore seriale ha un volto La polizia agli anziani: «Denunciate i raggiri»

OSIMO - Forse non era da solo il truffatore bresciano di 42 anni che ha colpito nell’abitazione del nonno del sindaco. La polizia di Stato sta continuando ad indagare e ieri ha raccolto una decina di testimonianze di osimani che sono entrati in contatto con lui, Antonio Chiaramida, classe ‘76, con ben 16 procedimenti a suo carico sempre per truffa.Questa volta però la segnalazione immediata di Gino Gatto, 90 anni, nonno materno di Pugnaloni, ha permesso agli agenti del commissariato di Osimo di coglierlo in flagrante mentre stava trattando con un’altra famiglia la vendita del rilevatore definito falsamente obbligatorio, spacciandosi per un tecnico di una ditta specializzata con tanto di tesserino di riconoscimento, pettorina da operaio e Pos per i pagamenti bancomat. Convalidato l’arresto e disposti i domiciliari a Brescia con Foglio di via obbligatorio da Osimo per 3 anni a carico di Chiaramida, i poliziotti stanno comunque continuando le indagini.