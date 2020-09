Andrea Zenga, finalmente il doppio tampone negativo: addio alla quarantena

OSIMO - Finalmente il doppio tampone negativo è arrivato. Quarantena finita per Andrea Zenga, il 28enne osimano figlio dell’ex portiere dell’Inter, Walter e di Roberta Termali.

Diventato popolare dopo la partecipazione nel 2018 al reality estivo di Canale 5 Temptation Island, Andrea aveva annunciato dal suo seguitissimo profilo Instagram di aver contratto il coronavirus rientrando da una vacanza in Sardegna con gli amici il 16 agosto.

Un focolaio poi emerso sul traghetto aveva coinvolto l’amico Alessandro Castorina, capitano dell’Osimana, che però rimase asintomatico fino al 20 agosto, tre giorni dopo aver iniziato la preparazione atletica al Diana.

Da lì il giro di tamponi e la quarantena forzata per compagni di squadra e amici con i quali Castorina era andato in Sardegna. Due soli i tamponi emersi positivi: un compagno 17enne col quale rientrava a casa in auto dopo allenamento e appunto Andrea Zenga, entrambi però sempre asintomatici. Ed entrambi a inizio settembre ebbero l’illusione del tampone negativo, smentito 4 giorni dopo da un altro tampone positivo che li ha costretti ancora alla quarantena e ad altri due tamponi la scorsa settimana.

Zenga tramite Instagram ha annunciato lunedì sera che stavolta è stato doppio test negativo e addio isolamento. «Sto uscendo, una frase che avrò detto mille volte ma che dopo 32 giorni ha un sapore diverso. Per fortuna non mi sono mai sentito malato -ha scritto Andrea sul social-, a me è andata bene, ma da oggi posso dire che sono ufficialmente guarito. Non mi sarei mai aspettato tutto questo sostegno e ve ne sarò grato sempre, torno a vivere con tante motivazioni in più». I primi che è andato a trovare sono stati gli amici che qualche giorno prima, da cancello della villa di famiglia, gli cantarono gli auguri di compleanno. Poi a cena fuori col fratello Nicolò. «Dopo tutte le volte che mi ha portato da mangiare a casa glielo dovevo» ha detto ieri Andrea. Castorina invece risulta ancora positivo.

