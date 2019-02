Allarme per le siringhe ​trovate nel bagno del loggiato comunale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Siringhe nei bagni pubblici del loggiato comunale, con il sospetto di tossicodipendenti che bivaccano in un luogo centrale della città. A segnalarlo sono le Liste civiche in una nota diffusa ieri su Facebook con foto del bagno pubblico degradato. «Questo –commentano i latiniani- è il servizio accoglienza turismo dell’assessore Michela Glorio e il fantastico sistema sicurezza dell’assessore Federica Gatto. Alle 8,14 l’accoglienza, la sicurezza e l’igiene del cuore di Osimo è questa». Già in passato i carabinieri fermarono un giro di spaccio proprio ai bagni pubblici delle logge arrestando un campano che ne era custode.