«Aiuto, il ponte sta vibrando» e i vigili del fuoco decidono di chiuderlo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Ponte sulla statale 16 chiuso in attesa di lavori di manutenzione. Lo hanno deciso i vigili del fuoco, intervenuti ieri per un sopralluogo, alla luce del fatto che i comuni di Osimo e Camerano non hanno ottemperato alle prescrizioni, contenute in una lettera inviata il 10 settembre scorso, in cui veniva evidenziato la necessità di interventi. Il provvedimento è scattato ieri dopo una segnalazione, da parte di una automobilista, rimasta bloccata sul ponte. La donna, mentre stava attraversando il sovrappasso che collega la zona artigianale di Camerano alla zona commerciale del Cargo Pier e da lì a via della Sbrozzola, è rimasta imbottigliata a causa di un gregge di pecore che percorreva lo stesso tratto di strada. Durante la sosta obbligata, la donna ha avvertito delle vibrazioni ed ha chiamato i vigili del fuoco affermando che il ponte si muoveva. Dopo il sopralluogo di ieri, in cui è stato rilevato un ammaloramento della struttura, è scattata la richiesta di chiusura, avanzata ai sindaci dei Comuni interessati (Camerano e Osimo). La polizia locale ha subito bloccato il traffico in attesa delle transenne.