Osimo, afflitta da problemi economici minaccia di farla finita: decisivo l'intervento della polizia per salvare una 30enne

SAN BIAGIO- Intervento decisivo da parte della Polizia a San Biagio di Osimo per tranquillizzare una 30enne di nazionalità spagnola che aveva manifestato intenti suicidi destando preoccupazione in un'amica (che poi ha allertato le forze dell'ordine).

L'intervento

La giovane, attualmente in Italia senza fissa dimora ed afflitta da problemi economici, aveva già ingerito alcune pastiglie di tranquillanti quando i poliziotti sono riusciti a raggiungerla ed entrare nel camper dove è costretta ad abitare. Una volta presa in carico è stata portata all'ospedale di Torrette per le cure del caso.