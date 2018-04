Addio Carlo Vignoni La sua impresa ha spinto lo sviluppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Osimo è in lutto per la morte di Carlo Vignoni. Vignoni ha scritto pagine importanti della storia della città e non solo, firmando con il suo talento e la grande senso del lavoro lo sviluppo di una larga fascia di territorio. La sua fama, diventata sempre più prestigiosa con il passare del tempo, è conosciuta in tutta la Valmusone ma anche nel capoluogo e nella provincia. Vignoni, che aveva 84 anni, è stato al timone di un’impresa edile che ha urbanizzato tanta parte della Osimo cresciuta negli ultimi quindici anni di diecimila abitanti. La sua azienda è stata tra le protagoniste, con altre, dello sviluppo edilizio della città. Lascia il testimone a Paolo, uno dei figli. Gli altri sono gli architetti Carla e Marco, che ha progettato il Prg approvato nel 2008 dalla giunta Latini.L’impresa di Vignoni ha lavorato molto anche alla periferia sud di Ancona, alla Baraccola. L’azienda sta facendo importanti investimenti in riviera del Conero, a Numana e Marcelli. Il sindaco Pugnaloni: «Esprimo cordoglio a nome di tutta la città, Carlo è stato un esempio di vita, una testimonianza per i giovani che si affacciano al mondo dell’imprenditoria». Continua Pugnaloni: «Ci insegna a non mollare, a seguire l’esempio di chi come lui ha lavorato tanto per la nostra città e non solo». I funerali oggi alle 16 nella cattedrale di San Leopardo.