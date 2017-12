Addio Livio, storico commerciante del centro storico. Aveva 71 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Osimo in lutto per la morte di Livio Balestrieri, storico commerciante di corso Mazzini. Balestrieri, 71 anni, era da tempo malato, lascia la moglie SIlvana e i figli Alessandro e Marco, quest'ultimo, consigliere comunale di Energia Nuova. La famiglia Balestrieri gestisce una tabaccheria-ricevitoria da decenni. Proprio Marco lo ricorda come una persona sempre solare, sorridente, ironico e gentile. Il sindaco Simone Pugnaloni, in un post di cordoglio su facebbok, ha sottolineato come l'impegno di commerciante di Balestrieri dimostrava l'amore per Osimo e per il suo meraviglioso centro storico. I funerali saranno celebrati domani, 1 gennaio, alle 16 a San Biagio.