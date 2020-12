Addio Isidoro Vicarelli il nonnino centenario con la passione del ballo

OSIMO - Addio a Isidoro Vicarelli, centenario osimano. Il camionista in pensione si era distinto nel 2008 per un gesto non da tutti: aveva trovato un portafogli con 700 euro in contanti in chiesa e l’aveva restituito al proprietario. A luglio aveva soffiato su una torta con 100 candeline facendosi ritrarre in foto con una camicia bianca e un papillon perché, nonostante l’età, non ha mai perso la lucidità né lo spirito giovanile. In quell’occasione aveva ricevuto gli auguri speciali del Comune.

Isidori aveva cominciato a lavorare come autotrasportatore sin da giovane. Ha attraversato l’Italia in lungo e in largo alla guida del suo camion, per oltre mezzo secolo, seguendo le orme del padre. Nel 1992 la meritata pensione. Tutti lo ricordano come un nonnino allegro e sorridente. Si è tenuto sempre in forma anche grazie alla sua passione per il ballo, condivisa con la compagna di vita, Maria Graciotti, portata all’altare all’età di 25 anni e volata in cielo nel 2017. Lo piangono i figli Giampaolo e Maria Cesira, il genero Luciano, le nuore Nadia e Maria, i nipoti Nicoletta, Simone, Luca e Cristina, oltre a tutta la comunità osimana. La salma di Vicarelli è stata composta nella casa funeraria Vigiani di via Oscar Romero a San Biagio di Osimo. Il funerale si terrà oggi alle ore 15 nella chiesa di San Carlo Borromeo ad Osimo. Poi si procederà per la cremazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA