Acrobata del circo va in crisi d’ansia e finisce all’ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO- Deve aver pensato troppo spesso al rischio del volteggio in aria davanti al pubblico estasiato e attonito, il brivido del rischio gli ha giocato un brutto scherzo. Così invece del tendone del circo dove mettere alla prova abilità e coraggio, un acrobata si è ritrovato disteso un lettino d’ospedale per un malore. Una crisi d’ansia, è il referto del personale della Croce Rossa di Osimo che è accorso a soccorrerlo a Campocavallo dove è allestito il circo e dove il trentenne avrebbe dovuto esibirsi ieri sera, qualche ora dopo. Il giovane, originario del nord Italia, dopo le prime cure sul posto è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Osimo dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Non ha retto all’emozione, deve aver sentito troppo l’appuntamento con lo show da brividi e i nervi gli hanno ceduto.