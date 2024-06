Accusa una malore durante il comizio finale della campagna elettorale: Fausto Santicchia muore a 60 anni

OSIMO - Dramma alla festa per la chiusura della campagna elettorale di Sandro Antonelli, uno dei candidati al Comune di Osimo per la fascia da sindaco, supportato da 7 liste civiche. Un malore fatale ha strappato alla vita Fausto Santicchia, poco più che 60enne, messo comunale.

Sarebbe andato in pensione il 21 giugno. Sono state tutte vane le pratiche di rianimazione eseguite dal personale sanitario. Sono andate avanti per 40 minuti, ma il cuore di Santicchia non è più ripartito. È stato probabilmente un infarto fulminante a causare il collasso. Il dramma si è consumato stasera al Caffè del Corso: dai momenti di festa per i brindisi finali al dolore per la morte improvvisa di Santicchia, notissimo a Osimo.