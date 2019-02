Sette chili di marijuana e cocaina ​più un capitale in contanti: preso il pusher

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO – Sei chili e mezzo di marijuana, mezzo chilo di cocaina e più di 17mila euro in contanti: i carabinieri di Osimo mettono sotto scacco il mercato dello spaccio con l’arresto di un artigiano albanese 30enne.Tutto è partito dai controlli nella periferia di Osimo, quando gli uomini di pattuglia hanno notato due persone discutere ma separarsi frettolosamente alla vista delle divise. Dalla successiva perquisizione personale sono saltati fuori 10mila euro in contanti, che il 30enne aveva in tasca. Il ritrovamento ha fatto scattare nuovi controlli in case a Tolentino e Porto Sant’Elpidio, dove venivano trovati 6,58 kg di marijuana, mezzo chilo di cocaina, altri 7.280 euro in contanti e il materiale per il confezionamento delle dosi. L’uomo è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Fermo.