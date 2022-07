Passeggia sul lungomare di Senigallia con la compagna nonostante un ordine di carcerazione: arrestato

SENIGALLIA - Passeggiava tranquillamente sul lungomare, con la compagna, nonostante un ordine di carcerazione per vari reati contro il patrimonio. I carabinieri della Compagnia di Senigallia nel fine settimana hanno intensificato i controlli del territorio per prevenire la commissione di reati anche in considerazione del grande afflusso di turisti intervenuti in occasione delle varie manifestazioni. Nella rete dei controlli è finito un uomo classe ’78, di origine campane, che passeggiava tranquillamente sul lungomare Alighieri con la compagna.

L'arresto e il carcere

I militari insospettiti dall’atteggiamento guardingo dell’uomo procedevano al controllo. Il soggetto da subito dichiarava di non avere alcun documento con sé. Proprio per tale motivo veniva accompagnato negli uffici e da ulteriori verifiche terminate nella notte è emerso che da diverso tempo era ricercato perché colpito da un ordine di carcerazione per aver commesso vari reati contro il patrimonio . Dopo le formalità di rito per lui si sono aperte le porte del carcere di Ancona-Monteacuto dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria.