Giancarli e Volpini «Ora ripristinate i cento posti letto dell’Area vasta 2»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Un piano ferie estive che ha comportato una temporanea riduzione di servizi e la chiusura di 100 posti letto di cui hanno risentito in particolare gli ospedali di Fabriano, Jesi e Senigallia. Le continue denunce delle organizzazioni sindacali, del Tribunale per i diritti del malato e le problematiche dell’Area vasta2 che ricadono sui servizi per l’utenza: tanti elementi su cui i consiglieri regionali Pd Enzo Giancarli e Fabrizio Volpini hanno riflettuto e ieri hanno presentato al presidente della giunta regionale Luca Ceriscioli un’interrogazione a risposta immediata sulla riattivazione dei posti letto in Area vasta2.«Premesso che per il periodo estivo nell’Area vasta 2 è stato redatto un piano ferie che, in considerazione della minore disponibilità di personale, ha comportato la temporanea riduzione di servizi e la chiusura di circa cento posti letto, di cui 4/5 negli ospedali di Fabriano, Jesi e Senigallia - si legge nel documento a firma congiunta - e considerato che già da tempo le organizzazioni sindacali e molti altri soggetti denunciano perduranti gravi carenze di personale nell’Area vasta 2 (anche al di là della temporanea assenza degli operatori in ferie) una circostanza grave, più volte rimbalzata anche sulle colonne della cronaca» e che mette in serio pericolo la qualità delle prestazioni «nonché la prosecuzione dei servizi e rende sempre più difficoltose le prestazioni professionali degli operatori», rincarano i consiglieri.«Va tenuto conto poi che attualmente è in vigore nell’Area vasta 2 una graduatoria relativa al personale infermieristico – continua l’interrogazione - da cui sarebbe possibile attingere immediatamente, considerando che il periodo di riduzione dei servizi e dei posti letto dovuta all’attuazione del piano ferie estive è in fase di conclusione. Pertanto – concludono Giancarli e Volpini – si interroga il presidente della giunta regionale per sapere se siano stati predisposti gli atti di assunzione del personale necessario per ripristinare nei prossimi giorni, a conclusione del piano ferie, le condizioni di normalità ed in particolare la riattivazione dei 100 posti letto circa, nell’Area Vasta 2».