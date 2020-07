Trattore prende fuoco: imprenditore riesce a salvarsi per un soffio

OSIMO - Se l’è vista brutta ieri un imprenditore agricolo 60enne di San Sabino. Verso le 12, mentre stava rifornendo di gasolio il suo trattore su un terreno di via San Giovanni, una vampata ha innescato un incendio. Nel giro di pochi secondi il mezzo agricolo di una ditta che da anni svolge come terzista dei lavori su terreni di vario genere, è andato completamente in fiamme. Il titolare del trattore ha avuto la prontezza di allontanarsi al volo appena avvertita la vampata e per miracolo è rimasto illeso. L’incendio oltre ad aver distrutto il cingolato ha danneggiato il terreno che doveva essere arato dopo il rifornimento di gasolio, nel corso del quale, per cause in corso di accertamento, qualcosa è andato storto. I vigili del fuoco del distaccamento di San Sabino sono intervenuti riuscendo a circoscrivere l’incendio ed evitando danni ad un altro mezzo e ad un’abitazione vicini.

LEGGI ANCHE:

Una donna di 46 anni travolta da un’auto. Trasportata a Torrette, le sue condizioni sono gravi

© RIPRODUZIONE RISERVATA