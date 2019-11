Operaio morto nell’esplosione, oggi l’autopsia.Dalla Campania in arrivo i parenti del giovane per celebrare i funerali

FALCONARA - È diffuso il dolore per la morte di Giovanni Battista Cascone, il 29enne vittima di una esplosione al distributore di benzina in contrada Ete Morto a Monte Urano martedì scorso. Sui social, da Falconara dove abitava a Jesi dove lavorava fino a Napoli dove ancora vivono alcuni familiari e parenti, è una lunga scia di lacrime per questo ragazzo dal sorriso dolce e dal carattere allegro, strappato prematuramente alla vita da un incidente sul lavoro su cui la procura sta ancora indagando.

Esplosione al distributore a Monte Urano, muore un ragazzo di 29 anni che effettuava la manutenzione

Giovanni morto nell'esplosione: area sotto sequestro. I sindacati: «Si faccia subito chiarezza»

Giovanni Battista stava operando alla manutenzione dell’impianto quando, per cause in corso di accertamento, si è scatenata una violenta esplosione che lo ha travolto, scaraventandolo a diversi metri di distanza. È morto sul colpo. L’inizio di un incubo per i tanti che gli volevano bene, increduli e sconcertati dalla notizia. La salma si trova all’obitorio dell’ospedale di Fermo, dove oggi sarà effettuata l’autopsia. Solo successivamente il magistrato potrà concedere il nullaosta per la sepoltura.

I genitori e la sorella, sconvolti dalla tragedia, decideranno se allestire la camera ardente due giorni, sia all’obitorio dell’ospedale fermano che alla casa funeraria Pieroni (via Marconi 112 a Falconara) per dare così la possibilità ai tanti che vorranno salutare Battista di farlo. I funerali, qualora la famiglia lo decida, potrebbero essere celebrati lunedì nella chiesa di San Giuseppe in via Italia a Falconara.

© RIPRODUZIONE RISERVATA