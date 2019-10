Operaio impegnato nei lavori del dopo terremoto cade nel cantiere in Comune

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTE SAN VITO - Stava effettuando dei lavori all’interno del palazzo comunale in via Matteotti, quando improvvisamente è stramazzato a terra privo di sensi, probabilmente a causa di un malore. Allarme ieri pomeriggio verso le 16,30 per un operaio che aveva perso i sensi. E’ successo al centro di Monte San Vito, dentro al palazzo comunale interessato da lavori di ripristino dal post terremoto. Il giovane, dipendente di una ditta esterna che lavora in appalto al Comune, ha perso i sensi. Immediato l’intervento dei colleghi di lavoro che hanno chiamato il 118 e che per primi hanno tentato di soccorrerlo. Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118 di Jesi, l’ambulanza dell’Avis di Montemarciano, entrambe allertate per fronteggiare una situazione da codice rosso.Da Ancona la centrale operativa del soccorso ha anche inviato a Monte San Vito l’elicottero Icaro01 da Torrette. L’eliambulanza è atterrata in un campo in via Borgo Garibaldi. L’operaio, che aveva nel frattempo ripreso i sensi, ha comunque riportato un trauma cranico dovuto alla caduta sul pavimento.E’ stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette con un codice giallo di media gravità e per tutto il pomeriggio è stato sottoposto ad accertamenti sanitari per scongiurare criticità di natura neurologica.Sul posto sono anche intervenuti i Carabinieri della locale Stazione per accertare la dinamica dei fatti. E’ stato prontamente avvisato anche il sindaco di Monte San Vito Thomas Cillo che si è subito dato da fare per sincerarsi sulle condizioni dell’uomo. L’episodio ha destato allarme in paese, tanto che sui social la notizia è subito rimbalzata con una certa apprensione.