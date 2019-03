Ogni giorno 11 abusivi nella Ztl: in tre mesi 80mila euro di multe

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Ogni giorno, in media, sono circa 11 i veicoli che transitano abusivamente nella Ztl del centro. Nel 2018 il totale delle multe rilevate dagli occhi elettronici posizionati sui varchi sono state 4.038. Molte di più rispetto al 2017 quando se n’erano contate 3.287. L’anno nuovo non sta andando molto meglio. Dal 1° gennaio al 28 marzo infatti gli abusivi immortalati sono stati già 929. Tradotto in soldi per le casse comunali nel 2017 sono entrati dalle multe per gli accessi non autorizzati nella Zona a traffico limitato 279.395 euro, nel 2018 invece 343.230 euro e nel 2019 siamo già a 78.965. La sanzione per chi accede nella Ztl senza averne titolo è infatti di 85 euro a cui va aggiunta la spesa di notifica. Chi la riceva spende anche di più quindi. La contestazione non viene fatta sul posto perché le telecamere registrano gli ingressi poi la polizia locale scarica periodicamente la lista nera dei veicoli abusivi per inviare a casa la multa. Gli occhi elettronici hanno in memoria tutti gli autorizzati titolari di permesso che possono accedere. Le loro targhe sono inserite in una lista bianca. Quanto entrano non accade nulla. Chi non è registrato invece finisce le black list dei mezzi da sanzionare. Nessuna quindi sfugge.